Это были его последние дни: раскрыты обстоятельства смерти Эдуарда Багирова

Мужчина скончался на 48-м году жизни. Можно ли было его спасти?

Писатель Эдуард Багиров скончался в Москве на 48-м году жизни. Как сообщал ранее 5-tv.ru, причиной смерти могло быть внутреннее кровотечение.

Возможно, Багиров находился в состоянии, близком к коме. По некоторым данным, в последние дни у писателя начали отказывать внутренние органы. Подтвержденных подробностей о смерти нет. Семья Эдуарда Багирова пока не готова комментировать трагедию.

Кто такой Эдуард Багиров

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 году в городе Мары Туркменской ССР. В 1994 году он переехал в Москву. В 2002 году мужчина совместно с Сергеем Минаевым основал портал litprom.ru, а в 2005-м стал его главным редактором. Его дебютный роман «Гастарбайтер» был опубликован в 2007 году. По словам автора, он на 80% биографичен. Также Багиров выпустил романы «Любовники» (2008) и «Идеалист» (2010).

Но помимо своих книг Багиров известен скандалами. К примеру, в 2008-м он подрался с одним из журналистов. Летом 2011-го его арестовали в Кишиневе, обвинив в организации массовых беспорядков в Молдавии. Тогда Багирову удалось сбежать в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьница из Адыгеи подвернула ногу на тренировке и умерла. Девочке не смогли помочь врачи в нескольких больницах.