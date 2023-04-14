Орбан назвал Украину несуществующей страной из-за экономических проблем

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Премьер Венгрии считает, что украинский конфликт завершится только в том случае, когда Запад перестанет оказывать помощь Киеву.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Спецоперация

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится, как только Запад прекратит давать деньги, а сама страна в финансовом плане не существует.

По его словам, Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы. И долго так продолжаться не может, считает Орбан. Пока же военные операции, государственные учреждения, социальные программы функционируют благодаря союзникам.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за боевых действий. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать. Вопрос в том, содержим ли мы Украину. И в тот момент, когда Америка и Европа ответят на этот вопрос „нет“, военный конфликт закончится», — отметил премьер.

Также Орбан прокомментировал заявления о готовности Лондона передать Киеву оружие с обедненным ураном. Это будет второй Чернобыль, заявил премьер Венгрии, отметив, что американцам это ничего не напоминает, а вот Европа не забыла страшные последствия радиоактивного заражения.

Тема:
Спецоперация
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