Путин: заявления о планах России напасть на Европу — чушь

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена воевать с европейскими странами, и призвал прекратить распространять подобные заявления. Об этом он сказал на пресс-конференции после трехсторонних переговоров с лидерами США и Китая в Шэньчжэне.

По словам российского лидера, Вашингтон неоднократно призывал Москву наладить отношения с Европой, однако, как отметил Путин, Россия сама их не разрывала. Отдельно Путин высказался о заявлениях европейских политиков о возможном нападении России на Европу.

«Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь?» — заявил российский лидер.

Путин отметил, что Москве необходимо выстраивать диалог с европейскими странами. По его словам, это позволит обсуждать вопросы взаимодействия не только на двустороннем уровне, но и на международных площадках.

«Надо какой-то диалог наладить с ними, а потом уже общаться в том числе и на таких международных площадках, где вместо достижения каких-то договоренностей и каких-то решений может состояться какой-то там торг, неуместный для экономической организации», — сказал президент.

Ранее в Шэньчжэне завершились первые в истории трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В начале переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи и отметил общую ответственность России, США и Китая за поддержание международного мира и безопасности. Среди тем для обсуждения российский лидер назвал экономические связи, энергетическую и продовольственную безопасность, а также урегулирование региональных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В объединение входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

На саммите обсуждают ключевые вопросы развития региональной экономики, а также то, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) удержать лидерство в глобальном тренде открытости и развития.

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