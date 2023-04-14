Машина времени: в Петербурге открылась крупнейшая выставка ретро-транспорта

Посетителям предоставят возможность посидеть в кабине машиниста трамвая и принять участие в ралли. Что еще интересного можно встреть на выставке?

В Петербурге можно очутиться в машине времени. Специально для крупнейшей в России выставки ретро-транспорта в Экспоцентре построили целый город прошлого. Там автомобили, которые снимались на «Ленфильме» и спецмашины из гаража особого назначения Федеральной службы охраны.

Посетителям позволят посидеть в кабине вагоновожатого старого трамвая, поучаствовать в ретро-ралли. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко — про историю на колесах.