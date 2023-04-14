По сети разгулялось видео с недавнего выступления президента США Джо Байдена в Северной Ирландии, где он предложил всем присутствующим «лизнуть мир». Запись прямой трансляции мероприятия и неожиданного призыва, в частности, сохранились на YouTube-канале Белого дома.

«Давайте лизнем мир! Давайте сделаем это», — призвал Байден.

Очередное резонансное заявление вызвало неоднозначные отклики. Некоторым пронзительная речь Байдена напомнила с ситуацию с индийским мальчиком и религиозны лидером тибетского буддизма Далай-ламой XIV, когда тот попросил несовершеннолетнего совершить странные действия.

«Давайте лизнем!» — Байден смутил мир своим неожиданным предложением 1/4 twitter/Your_NewDad69 2/4 twitter/Henrik_Palmgren 3/4 twitter/Henrik_Palmgren 4/4 twitter/talzlami

Пользователи Twitter же мгновенно отреагировали на предложение американского президента партией мемов. Они опубликовали фото-жабы, на которых Байден облизывает земной шар, да и Далай-ламу прифотошопить не забыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден поднял себя на смех при попытке познакомиться со своим же пулом журналистов.