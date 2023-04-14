«Давайте лизнем!» — Байден смутил мир своим неожиданным предложением
Что имел в виду президент США и причем тут Далай-лама?
Фото: www.globallookpress.com / Pool
По сети разгулялось видео с недавнего выступления президента США Джо Байдена в Северной Ирландии, где он предложил всем присутствующим «лизнуть мир». Запись прямой трансляции мероприятия и неожиданного призыва, в частности, сохранились на YouTube-канале Белого дома.
«Давайте лизнем мир! Давайте сделаем это», — призвал Байден.
Очередное резонансное заявление вызвало неоднозначные отклики. Некоторым пронзительная речь Байдена напомнила с ситуацию с индийским мальчиком и религиозны лидером тибетского буддизма Далай-ламой XIV, когда тот попросил несовершеннолетнего совершить странные действия.
Пользователи Twitter же мгновенно отреагировали на предложение американского президента партией мемов. Они опубликовали фото-жабы, на которых Байден облизывает земной шар, да и Далай-ламу прифотошопить не забыли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден поднял себя на смех при попытке познакомиться со своим же пулом журналистов.
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