Вы кто? Байден поднял себя на смех при попытке познакомиться с пулом своих журналистов

Это произошло во время встречи американского лидера с президентом Ирландии.

Лидер США Джо Байден в очередной раз поднял себя на смех на глазах у официальных лиц и журналистов. Это произошло во время визита политика в Ирландию.

На встрече с президентом страны Майклом Хиггинсом он неожиданно обратился к своему пулу, словно увидев журналистов Белого дома в первый раз и искренне попытался познакомиться с ними. Видео с мероприятия разлетелось по сети.

«Большое всем спасибо. И я не собираюсь уезжать домой, останусь здесь. Это невероятное место. Вы все американские репортеры? Выглядит так же как Белый дом, да?» — с удивлением произнес президент Штатов.

Его ирландскому коллеге, видимо, оставалось только подыгрывать гостю, хотя недоумение Хиггинсу, судя по видео, скрывать было непросто: улыбка то и дело резко исчезала с его лица, когда доходил смысл сказанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден оттолкнул Риши Сунака на военном аэродроме.