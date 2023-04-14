Автономия Макрона: как Франция попала в число «глобальных паразитов»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34

Эксперты объяснили, почему Франция не сможет добиться независимости от США

Автономия Макрона: как Франция попала в число «глобальных паразитов»

Фото: Reuters / SARAH MEYSSONNIER

Читайте нас в: Дзен Новости

Париж изо всех сил кричит о своей значимости, однако большая западная семья не дает ему слова.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу бороться за «стратегическую автономию», однако это заявление не стоит расценивать как шаг к бою за независимость в условиях превращения в единое сообщество, возглавляемое США. К такому выводу пришли аналитики EADaily.

В материале отмечается, что занимающийся пустословием Макрон является президентом страны, которая обладает четвертым по величине запасом атомного оружия в мире, однако сегодня это не дает Франции никаких внешнеполитических преимуществ.

«Париж не может определять даже не содержание международной политики, а собственную судьбу», — отмечается авторами.

Аналитики считают, что Франция фактически исчезает как суверенное государство. Страна обладает развитой экономикой, да и вооружена не плохо, но на мировой арене значимой роли не играет.

«Изменить такую ситуацию Франция могла бы, пройдя до конца по тому пути, куда ее направлял во времена своего президентства Шарль де Голль», — предполагают эксперты.

Однако и тут есть нюансы — более чем за полвека государственность утратила большинство атрибутов самостоятельности, и привело к этому, во многом, возвращение в структуру военного командования НАТО, где главенствует Америка.

В заключение авторы усомнились, что заявления французского лидера могут кем-то восприниматься серьезно. По их словам участник дружной западной семьи «глобальных паразитов» не сможет предать своего заокеанского «покровителя».

Ранее 5-tv.ru писал, что зачем Макрон начал призывать Европу к независимости от США.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

21:23
Ледяной антициклон обрушился на Красноярск, укутав город толстым слоем снега
21:19
Комика Семена Слепакова* признали иноагентом
21:11
Московские спасатели извлекли дикого кота из окна на 41-м этаже
20:58
Автономия Макрона: как Франция попала в число «глобальных паразитов»
20:46
Уроженец Забайкалья ограбил храм в Подмосковье и уснул за алтарем из-за кагора
20:33
Воспаление мозга и даже смерть: ТОП-5 опасных инфекций на курортах

Сейчас читают

Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу
Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
«Закулисные истории»: какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео