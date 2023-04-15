Обвиняемого в утечках документов Пентагона могут приговорить к 15 годам тюрьмы

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Игорь Рязов
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NYT: обвиняемый в утечках Тейшера может быть приговорен к 15 годам тюрьмы

Обвиняемого в утечках документов Пентагона могут приговорить к 15 годам тюрьмы

Фото: Reuters / Social Media Website

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Молодой военнослужащий ВВС Национальной гвардии США сейчас остается под стражей. Суд по его делу пройдет 19 апреля.

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона Джек Даглас Тейшейра может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения, если его признают виновным. Об этом сообщила газета The New York Times.

Обвинения в адрес Тейшейры содержат два пункта — несанкционированное изъятие секретных документов, а также их несанкционированное хранение и передача третьим лицам.

По первому пункту обвинения ему грозит до пяти лет лишения свободы. По второму — до десяти лет.

Следующей заседание суда по делу Тейшейры должно состояться 19 апреля. До тех пор он будет находиться под стражей.

Джек Даглас Тейшейра — 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Его задержали в четверг, 13 апреля. Американские СМИ сообщали, что мужчина намерено слил секретные документы Пентагона в чат в Discord. Это платформа популярна среди геймеров — там они обсуждают онлайн-баталии, оружие, мемы и так далее.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности задержания Джека Тейшейры в США. Для этого силовики даже подогнали броневик.

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