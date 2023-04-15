Беременная Рианна случайно рассекретила пол будущего малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Знаменитость заметили в детском магазине. Там она присматривала одежду для новорожденного.

Беременная Рианна случайно рассекретила пол будущего малыша

Фото: ТАСС / ETIENNE LAURENT

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Певица Рианна, сама того не желая, рассекретила пол будущего малыша. Как сообщило Daily Mail, на днях ее увидели в детском магазине в Беверли-Хиллз вместе с возлюбленным A$AP Rocky. Папарацци не смогли пройти мимо и запечатлели этот момент.

На одном из опубликованных снимков видно, как артистка стоит рядом с продавцом и в руках держит розовый комбинезон. Вероятней всего, Рианна и рэпер в ожидании девочки. Но все каких-либо официальных подтверждений этому нет. Поэтому фанатам пока остается продолжать гадать.

Как известно, Рианна и ее возлюбленный стали родителями 13 мая 2022 года. Всю беременность артистка активно дефилировала в откровенных нарядах с оголенным животом, запустив тем самым тренд на «голые» туалеты для будущих мам. После появления сына фанаты во всем мире с нетерпением ждали нового умилительного контента, но, к своему удивлению, не дождались. Ни признаний об ощущениях в новом статусе, ни снимков с ребенком, ни даже его имени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна новая беременность певицы Рианны сразу после родов.

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