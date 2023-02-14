У Рианны второй на подходе: чем опасна новая беременность сразу после родов

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

Акушер Какучая: При второй беременности у Рианны может сократиться объем грудного молока

Фото, видео: Zuma / ТАСС

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Рианна станет мамой во второй раз. Правда, повторная беременность сразу после родов первенца может иметь осложнения.

Спустя всего 8 месяцев после рождения первенца Рианна готовится стать мамой вновь. О беременности певицы стало известно во время ее выступления на Супербоуле-2023.

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Барбадосская островитянка выступала в красном комбинезоне, обнажающем ее округлившийся живот. Это не ускользнуло от внимания поклонников, а буквально на следующий день представитель знаменитости официально подтвердил догадки. Судя по всему, прибавления в семействе стоит ждать уже в конце лета 2023, а значит, счастливую новость артистка узнала всего спустя полгода после первых родов.

Неужели 34-летняя певица успела восстановить здоровье за такой короткий период? Опасно ли вынашивать ребенка всего через полгода после первых родов? Какие осложнения могут появиться у Рианны во время второй беременности?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила акушер-гинеколог Нино Какучая.

По мнению врача, после рождения первенца Рианны прошло достаточно времени. И ее цветущий внешний вид указывает на достаточное количество внутренних ресурсов для второй беременности. При этом подвижный образ жизни ничуть не повредит в ее возрасте.

«Опасности нет. Если она смогла забеременеть почти сразу после рождения первенца и даже выступает беременная на концертах, это значит, что ее организм полностью восстановился», — считает специалист.

Однако вынашивание второго ребенка может быть осложнено несколькими факторами, связанными с тем, как протекала первая беременность.

«Есть определенные риски, если прошлая беременность оканчивается оперативными родами. Но у нас нет сведений, рожала она сама или путем кесарева сечения. При нормальном течении беременности рисков нет», — подчеркнула акушер-гинеколог.

Другой нюанс связан с особенностями восстановления организма после первых родов.

«Иногда дети, зачатые с маленьким промежутком, могут родиться чуть недоношенными, но при должном наблюдении, как правило, все обходится благополучно», — подытожила эксперт.

Кроме того, важно учитывать, что при повторной беременности лактация снижается. По этой причине важно позаботиться о том, чтобы ее новорожденному сыну хватало достаточно молока для гармоничного роста и развития.

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