Поиск подлодок и воздушный бой: Минобороны показало видео с учений авиации ТОФ

Сначала перехватчики МиГ-31БМ произвели электронные пуски ракет по «вражескому» бомбардировщику, а затем сошлись в битве с прикрывавшими его самолетами.

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ вступили в воздушный бой с условным противником в ходе внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Видео с учений опубликовало Минобороны РФ.

По легенде в небо истребители поднялись из-за самолета условного противника, пытавшегося нарушить воздушное пространство России. Его роль взял на себя противолодочный Ил-38 морской авиации ТОФ. При подлете выяснилось, что он пытается сбросить бомбы на корабли.

Истребители произвели по самолету условного неприятеля электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Затем они вступили в учебный бой с истребителями, которые прикрывали бомбардировщик.

У экипажей Ил-38 была еще одна задача. Они отработали поиск подводных лодок условного противника с помощью гидроакустических средств и радиолокационных станций. Также самолеты сбросили с воздуха минные заграждения в местах вероятного развертывания субмарин.

Внезапная проверка боеготовности ТОФ проводится с 14 апреля по решению президента РФ Владимира Путина. Военнослужащие отрабатывают отражение агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему началась внезапная проверка боеготовности ТОФ.