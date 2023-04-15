Ученые предупредили об опасных патологиях распространенного вируса

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Алексей Панков
Алексей Панков 60

Распространенный вирус Эпштейна-Барр может вызывать рак и поражать хромосомы

Ученые предупредили об опасных патологиях распространенного вируса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Им инфицируется до 90% людей.

Широко распространенный вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) может повреждать хромосомы и вызывать рак. Таким заявлением поделились ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследователи отметили, что им инфицируется до 90% людей. При этом большинство случаев заражения приходится на детский возраст.

Вирус передается через жидкости, например, при поцелуях, питье из одной бутылки или других подобных случаях. Если человек заразился, убрать вирус из организма уже не получится. Однако в большинстве случаев он становится неактивным или латентным, лишь иногда активизируясь.

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Исследователи внимательно изучили вирусный белок EBNA1, хранящийся в инфицированных клетках. Оказалось, что в некоторых случаях он может стать причиной разрыва участка одиннадцатой хромосомы. Кроме того, он подавляет ген р53, который не позволяет образовываться раковым опухолям, а также отвечает за деление и гибель клеток. Также исследователи установили, что при наличии в организме вируса ВЭБ аномалии одиннадцатой хромосомы становятся более явными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех продуктах, которые провоцируют деменцию. Самыми опасными ученые называют газированные напитки, выпечку и пиццу.

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