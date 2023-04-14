У русских выявили повышенный риск тяжелой формой лихорадки Западного Нила

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 9

В исследовании приняли участие 100 тысяч человек, и результаты удивили экспертов.

У русских выявили повышенный риск тяжелой формой лихорадки Западного Нила

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Люди русской национальности имеют повышенные риски заболеть тяжелой формой лихорадки Западного Нила — к такому выводу по итогам исследования пришли специалисты медико-генетического центра Genotek.

В интервью «Известиям» директор организации по продукту Александр Ракитько пояснил, что в выборку были включены 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, представляющие разные народы России. По итогам ученые сделали поразительное открытие: мутация в гене CCR5, отвечающим еще и за резистентность к ВИЧ-инфекции, имеет связь симптоматическим течением редкого для местных широт вируса — Западного Нила. Болезнь сопровождается болью в глазах, воспалением лимфоузлов, рвотой, слабостью и не только.

«Люди, резистентные к вирусу иммунодефицита человека по причине генетической мутации в гене CCR5, имеют восприимчивость, а значит, и повышенный риск проявления тяжелой формы такого редкого тропического заболевания, как лихорадка Западного Нила», — объяснил изданию собеседник.

Он отметил, что в местных широтах заболевание встречается очень редко. Однако людям надо учитывать риски при поездках в другие страны.

«Поэтому такие мутации мы тоже показываем в нашем тесте», — добавил эксперт.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Передается человеку через укусы комаров и некоторых видов клещей. Отличается длительным повышением температуры тела, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга.

Сначала болезнь была распространена в странах с жарким климатом, но в связи с миграцией зараженных птиц стали появляться случаи инфицирования людей в Европе и России. Вероятность смертельного исхода увеличивается при инфекции менингоэнцефалитической формы тяжелого или крайне тяжелого течения. Летальность в данном случае составляет 5-10%, в крайне тяжелых случаях — до 40%.

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