За мирное небо: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 591

В Минобороны России подчеркивают: российская армия успешно наступает по всем направлениям. Украинские террористы несут большие потери.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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День и ночь российские военные сражаются за мирное небо в Донбассе. Ни у кого из них нет времени на то, чтобы спокойно отдохнуть: долг перед Отечеством превыше всего. Украинские террористы, меж тем, несут колоссальные потери. 5-tv.ru публикует уникальные кадры из зоны проведения спецоперации — вот что происходит сегодня на передовой.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев использует пограничников как загранотряды.

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За мирное небо: лучшее видео из зоны СВО за день

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