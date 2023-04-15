Российский боец заявил, что Киев использует пограничников как заградотряды

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ заградотрядов

Российский боец заявил, что Киев использует пограничников как заградотряды

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Таким образом командование пытается не допустить бегства ВСУ с позиций в Артемовске.

Киевское командование использует пограничников в роли заградотрядов. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», участвующий в штурме Артемовска.

Он заявил, что руководство украинской армии пошло на этот шаг для исключения случаев отступления мобилизованных с занимаемых позиций. О подобной практике рассказал пленный пограничник, подписавший контракт еще в 2014 году.

«И они просто не пускают назад мобилизованных. Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — заявил боец ЧВК.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль три городских квартала города Артемовск. В проведении штурма им помогали подразделения десантников, которые сковывали действия противника на флангах.

Тема:
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