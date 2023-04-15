Ученые объяснили опасность хорошего настроения при высоком давлении: рано радоваться?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 10

Nature Communications: гипертония влияет на психическое здоровье человка

Ученые объяснили опасность хорошего настроения при высоком давлении: рано радоваться?

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Взаимосвязь одного с другим немецкие исследователи изучали целых девять лет.

Высокое артериальное давление имеет связь с психическим состоянием человека — к такому неожиданному открытию пришли немецкие ученые Института когнитивных и нейронаук Общества имени Макса Планка. Их выводы обнародовал журнале Nature Communications.

В ходе исследования, в частности, эксперты выявили, что при гипертензии человек может пребывать в приподнятом настроении, однако для сердечно-сосудистой системы это очень нехороший симптом, говорится в статье.

В ней также отмечается, что в выборку вошли свыше 500 тысяч человек до 58 лет. Причем у более 10 тысяч из них имелись проблемы с высоким давлением. Состояние всех участников исследования эксперты оценивали в течение целых девяти лет.

В итоге выяснилось: высокое давление связано с низким уровнем депрессивных симптомов, хорошим самочувствием и низкой активностью мозга из-за эмоциональной чувствительности.

По мнению ученых, при хорошем психическом самочувствии и с временной гипертензией может развиться постоянное высокое кровяное давление. А это в свою очередь повышает болевой порог, и люди результате годами не обращаются к врачу, не догадываясь о своих проблемах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вирус Эпштейна-Барр может вызывать рак и поражать хромосомы.

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