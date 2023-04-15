Ваня Дмитриенко поделился болью из-за потери отчима: «Безумно тяжело»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 27

Ваня Дмитриенко признался в сильных переживаниях из-за утраты отчима

Ваня Дмитриенко поделился болью из-за потери отчима: «Безумно тяжело»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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После семейной трагедии музыканту пришлось быстро повзрослеть.

Певец Ваня Дмитриенко поделился с поклонниками болью после утраты близкого человека. Таковым для 17-летнего артиста был его отчим, которого он любил как родного отца. Мужчина ушел из жизни в июле прошлого года, с того момента жизнь музыканта разделилась на до и после. В первую очередь пришлось повзрослеть, рассказал он в новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом Канале.

«Он мне был как настоящий отец, наставник, очень много меня воспитывал, и я его очень любил. <…> Мне пришлось рано повзрослеть», — отметил артист в беседе в ведущей Кариной Кросс.

Даже на похоронах, когда эмоции невозможно сдерживать, знаменитости пришлось справляться с ними по-взрослому. Ваня понял, что только с ним родные связывали надежды на будущее.

«И даже на прощании мне нужно было стоять и хотя бы одному не плакать, чтобы во мне видели надежду и мама, и сестра», — признался он.

Особенно пришлось стараться ради мамы, которая так же сильно переживала потерю. Не себя тогда певец взял и моральные, финансовые обязательства, лишь бы родительница справилась с горем.

«Само собой, ей было безумно тяжело. И я не то, чтобы являюсь сейчас кормильцем в семье, скорее, я являюсь опорой», — добавил он.

Ваня Дмитриенко прославился в Росии в 2020 году: сначала принял участие в проекте «Хочу с Open Kids» и стал одним из трех победителей шоу. В июне вышел их совместный клип на песню «Ответь мне». Летом того же года подписал контракт с лейблом «Zion Music». А в конце 2020-го выложил небольшой отрывок из новой композиции «Венера-Юпитер», который за два дня собрал более десяти тысяч кавер-версий от поклонников. В середине февраля 2021-го Дмитриенко впервые выступил с сольным концертом на сцене концерт-клуба «Москва», а в феврале 2023-го выпустил дебютный альбом «Параноик».

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