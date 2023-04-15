Как правильно вернуться к привычному рациону после Великого поста?

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Полина Долгова
Полина Долгова 32

Терапевт Тарадеева: после поста ни в коем случае нельщя

Как правильно вернуться к привычному рациону после Великого поста?

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

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Почему организм может не выдержать нагрузки и какая еда запрещена?

После строгого Великого поста важно постепенно вернуться к привычному режиму питанию, серьезное переедание сразу после воздержания может нанести серьезный вред организму. Об этом рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Тарадеева изданию URA.RU.

Эксперт отметила, что к привычному рациону питания православным необходимо возвращаться постепенно. Переедание несет серьезную угрозу для здоровья, выброс ферментов может закончиться летальным исходом.

В течение поста, который шел 1,5 месяца, продукты животного происхождния не поступали в организм. Тарадеев отмечает, чтоиз-за этого в организме уменьшилось количество ферментов, необходимых для синтеза белка.

Терапевт сообщает, что, если сразу после поста в прием пищи принимать жирную, жареную пищу или алкоголь, то может случиться сильный выброс ферментов поджелудочной железы, которые вызывают «расплавление» тканей железы и развитие острого панкреатита или панкреонекроза.

На Пасху, которая наступит после Великой Пасхи, можно есть не менее двух-трех яиц каждый день, без вреда здоровью. Этот продукт калорийный, аллергенный, поэтому Татьяна Тарадеева рекомендует ограничиться минимальным количеством.

Терапевт отмечает, что куличи на пасху есть можно. Однако без вреда здоровью и фигуре, а особенно тем людям, которые держали пост, рекомендуется есть в день по 100 — 150 граммов куличей.

После дефицита витаминов, полезно включать побольше овощей, зелени и нежирного мяса, например, запеченного в духовке или тушеного. А также крупы, творог и рыбу.

Эксперт считает, что тот человек, который соблюдал пост и страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ему лучше всего не есть на Пасху яйца и куличи.

Великий пост предшествует празднику Светлого Христова Воскресения — Пасхе. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 16 апреля.

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