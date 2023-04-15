Светлая Пасха: что можно и что нельзя делать 16 апреля
Главный и древний христианский праздник Пасху следует встречать с соблюдением всех традиций, правил и норм.
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Православные отмечают главный христианский праздник — чудесное воскресенье Иисуса Христа на третий день после смерти. В 2023 году Светлое Христово Воскресение приходится на 16 апреля.
Что нельзя делать на Пасху
В этот светлый праздник не стоит браниться и ссориться. Плохие мысли, агрессию и зависть тоже нужно прогонять — это считается плохой приметой. 16 апреля желательно встретить в хорошем настроении.
Чтобы привлечь удачу и благополучие, проявите в этот день щедрость, не отказывайте никому в помощи.
Нельзя сильно переедать и превращать Пасху в «пир живота». Все-таки празднуется торжество духа над плотью. Та же рекомендация относится к употреблению алкоголя.
Что можно делать 16 апреля
Традиционно в светлый праздник Пасхи верующие устраивают праздничные застолья, собирают всю семью. Обязательно обмениваются куличами и пасхами, которые освятили в церкви в субботу, а также крашеными яйцами.
Приметы на Пасху 16 апреля: как привлечь благополучие в дом
Поскольку Пасха символизирует окончание Великого поста, можно позволить себе из еды больше, чем обычно, однако переедать нежелательно. Первую трапезу с утра нужно начать с освященных в церкви крашеных яиц, пасхи и кулича.
Можно пойти на концерт, в кино, в кафе — допускается любое увеселительное мероприятие.
Приметы на Пасху
В этот день на Руси определяли погоду на оставшуюся весну. Узнать можно было, и какими будут лето и осень.
- На Пасху льет дождь — жди такой же сырой погоды и весь май.
- Солнечная погода — жди жаркое лето и хороший урожай.
- Гроза на Пасху предвещает хорошую, теплую осень без затяжных дождей.
- Существует и пасхальная примета, связанная с церковным колоколом. Если в воскресенье позвонить в него, то весь год хвори и болезни будут обходить стороной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно освятить куличи и пасхи в домашних условиях.
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