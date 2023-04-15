Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

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Полина Долгова
Полина Долгова 142

Силуанова освободили от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития

Силуанов освобожден от должности полпреда России в совете ЕАБР

Фото: Андреев Владимир / ТАСС

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Министр финансов занимал эту должность с сентября 2012 года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. Об этом стало известно из опубликованного распоряжения на портале правовой информации.

В документе отмечается, что из-за глубоких изменений, которые происходят в международных отношениях, Силуанова следует освободить от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития. Эту должность в Совете Евразийского банка развития Силуанов занимал с сентября 2012 года.

В декабре 2011 года Силуанов стал министром финансов России, а с мая 2018 года по январь 2022 года он был вице-премьером в кабмине.

Прежде президент России Владимир Путин отстранил Ивана Солтановского от должности представителя России при Совете Европы.

Евразийский банк развития — это международная финансовая компания, которая появилась благодаря России и Казахстану в 2006 году. Ее цель была содействовать экономическому развитию государств-участников, а также расширять торгово-экономические связи. В последующие годы в состав вошли Армения и Таджикистан в 2009 году, Белоруссия вошла в 2010, а Киргизия в 2011.

Ранее 5-tv.ru писал, что Антон Силуанов рассказал о будущем цифрового рубля.

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