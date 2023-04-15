Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22

Ранее в этот день обстрелу со стороны ВСУ подверглись Донецк, Макеевка и поселок Минеральное.

Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Украинские боевики в четвертый раз за день обстреляли Донецкую народную республику из реактивной системы залпового огня (РСЗО). На этот раз удару подверглась Горловка, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в районе десяти часов вечера. Всего было выпущено 10 ракет. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в этот день обстрелу подверглись Донецк, Макеевка и поселок Минеральное. По этим населенным пунктам ВСУ выпустили в общей сложности 23 ракеты из РСЗО.

Несколькими днями ранее рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел ВСУ на окраине Донецка. Водитель транспортного средства получил ранение, пассажиров засыпало осколками — они чудом не пострадали.

Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт объяснил, как ВСУ лишились противотанковых комплексов.

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