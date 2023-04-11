Опубликовано видео с пассажирским автобусом, который ВСУ обстреляли в Донецке

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Пассажиры не пострадали лишь чудом, а вот водителя националисты ранили.

Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС; 5-tv.ru

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Рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел на окраине Донецка. ВСУ продолжают бить по мирным кварталам. Ранен водитель. Пассажиров засыпало осколками. Лишь чудом они не пострадали.

«Все стекла вынесло. Двигатель поврежден. Вот так обстреливают мирные автобусы Вооруженные силы Украины», — рассказывают местные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли центр Донецка. Около крытого рынка, предположительно, упали пять снарядов систем залпового огня. По последним данным, пострадали не менее 16 человек.

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Опубликовано видео с пассажирским автобусом, который ВСУ обстреляли в Донецке

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