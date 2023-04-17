Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12

Политик почувствовал недомогание еще накануне.

Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу. Его госпитализировали с недомоганием на фоне инфекции мочевыводящих путей.

«Вчера, после того как он дал интервью международному изданию, у него поднялась температура и развилось недомогание, в связи с чем он был переведен в военный госпиталь в Кито», — говорится в сообщении, опубликованном на странице президентского секретариата коммуникаций в Twitter.

В связи с состоянием здоровья главы Эквадора запланированные заседания совета безопасности будут отложены.

Президенту Эквадора 67 лет. В марте он перенес коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена

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