Во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Политику 94 года. В прошлом году он обращался к медикам в связи с легкой формой инсульта.

Во Франции в тяжелом состоянии госпитализировали политика Жан-Мари Ле Пена

Фото: www.globallookpress.com / Aurelien Morissard, via www.imag

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Основателя крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пена в тяжелом состоянии доставили в больницу. Политику 94 года, но на здоровье в последнее время он не жаловался. Об этом сообщило издание Le Point.

Как отмечается в материале, Ле Пен почувствовал себя плохо в минувшую субботу. Находящиеся рядом с ним люди незамедлительно обратились за помощью к врачам. Точный диагноз пока неизвестен, но медики предполагают, что у политика возникла сердечная недостаточность.

Несмотря на свой почтенный возраст, политик до вчерашнего дня не жаловался на здоровье, недавно Ле Пен принимал у себя дома журналистов.

При этом в прошлом году политик обращался к медикам в связи с легкой формой инсульта.

Ле Пен родился в 1928 году в маленькой деревне на побережье Франции, в провинции Бретань. Правое объединение «Национальный фронт», которое позже стало «Национальным объединением» он основал в 1972 году. Его лидером он был почти 40 лет, до 2011 года. Он пять раз баллотировался на пост президента Франции. В 2015-м его исключили из партии, но он продолжает активно комментировать политическую ситуацию в мире.

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