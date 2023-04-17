«Контрольные стрельбы»: Шойгу отчитался Путину о внезапной проверке ТОФ РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Путин заявил Шойгу: внезапная проверка ТОФ РФ проходит на высоком уровне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin; 5-tv.ru

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Сейчас осуществляется второй этап учений, группировка войск переходит в южную часть Охотского моря.

Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ в ходе внезапной проверки был приведен в полную боеготовность. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи с Владимиром Путиным. Он отметил, что в учениях задействованы свыше 25 тысяч военных России, 167 кораблей, 12 подводных лодок и 89 самолетов и вертолетов ВС РФ.

«Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», — отметил Шойгу.

Он пояснил, что сейчас осуществляется второй этап проверки, где участвующая в работе группировка войск переходит в южную часть Охотского моря для выполнения задач по военному маневрированию и вскрытию подводной обстановки. В том числе начались тактические учения по противовоздушной обороне.

Два дня назад оборонное ведомство опубликовало видео с поиском подлодок и воздушным боем на учениях авиации ТОФ. Там два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ вступили в бой с потенциальным врагом, чьи истребители поднялись в небо и попытались проникнуть в воздушное пространство России. Роль противника взял на себя противолодочный Ил-38 морской авиации ТОФ, который пытался сбросить бомбы на корабли.

Отечественные истребители осуществили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности по самолету потенциального неприятеля. Далее начался учебный бой с техникой, прикрывшей бомбардировщик.

Ранее 5-tv.ru публиковал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ.

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