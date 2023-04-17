«Это огромный риск»: в Британии спрогнозировали полный разгром ВСУ

На Западе считают, что киевский режим не сможет обеспечить себе массированную поддержку с воздуха.

Британские военные спрогнозировали, чем может закончится попытка контрнаступления Украины. Бывший офицер инженерных войск рассказал изданию Financial Times, что армию ВСУ ждет полный разгром. Все потому, что Киев не сможет обеспечить массированную поддержку с воздуха.

«Операции по прорыву линии обороны противника очень сложны. Для этого требуется гигантская координация общевойсковых соединений, и это огромный риск. Численное превосходство на стороне России, не будет и прикрытия с воздуха. Российские самолеты запросто смогут разбомбить инженерную технику Украины, а вот успешные примеры таких прорывов при отсутствии господства в воздухе крайне редки», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе западные СМИ уже выходили с разгромным анализом состояния украинской армии и после этого официальный Киев перенес даты предполагаемого наступления из-за медленных поставок оборудования, нехватки боеприпасов и плохих погодных условий.