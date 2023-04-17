Вступил в законную силу приговор планировавшему теракты в РФ главарю ИГ*

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Тоджиддина Назарова обвиняли в совершении 23 преступлений террористической направленности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Обвинительный приговор одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство»* (ИГ) Тоджиддина Назарова вступил в силу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по городу Москве и Московской области. В том числе в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с заключенным.

Известно, что еще в июне прошлого года Назарова приговорили к пожизненному заключению за попытки организовать теракт вблизи московского Кремля и зданий силовых ведомств в городе.

«Являясь сторонником МТО „ИГИЛ“*, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в городе Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД», — заявили в пресс-службе.

К слову, Назарова, которого также знают как Абу-Усама Нораки, обвиняли в совершении 23 преступлений террористической деятельности. Он стал участником ИГИЛ еще в 2014 году, а потом достиг до главенства.

Известно, что в 2016 году мужчина стал организатором террористической группы для совершения взрыва в Новосибирске. Для этого он вербовал и удаленно обучал исполнителя. В то время бомба взорвалась, но серьезных последствий в виде смертей среди горожан не случилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Дарья Трепова напрасно строит образ жертвы СБУ.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.

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