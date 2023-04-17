Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30

Актриса обратилась с иском в один из столичных судов с требованием ограничить бывшего мужа в правах на квадратные метры.

Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская актриса Агата Муцениеце добилась выписки бывшего мужа, актера Павла Прилучного, из квартиры через суд. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стало известно, что Головинский суд частично удовлетворил исковые требования Муцениеце. Инстанция признала актера утратившим право на пользование жилплощади. Уточняется, что решением суда Прилучный был снят с регистрационного учета в квартире, однако остальные требования правовой орган удовлетворить отказался.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году, а дележка их имущества началась спустя два года. Сам актер сильно не препятствовал своей выписке из квартиры на севере Москвы, однако в документах ответчика были обнаружены ошибки, которые несколько затянули процесс.

С 2022 года Прилучный находится в официальном браке с коллегой Зепюр Брутян. Вторая супруга вот-вот подарит актеру ребенка, которого по закону он мог бы прописать в квартире, где проживает Агата. Муцениеце поспешила обратиться в суд до появления у бывшего мужа наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце похвасталась загородным домом за 20 миллионов рублей.

+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

15:00
Суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце
14:53
Российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ
14:39
«Обчистила полностью»: Талызина раскрыла подробности кражи в квартире Фатеевой
14:27
«Весьма неспокойное»: что имел в виду Путин, когда говорил об использовании ВМФ
14:16
Делегация из КНР посетила Военную академию Генерального штаба ВС РФ
14:00
«Не успели»: врач объяснил, какие операции предстоит пережить Костомарову

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео