Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о лабораториях на Украине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Посол США Трейси приглашена в ГД для дачи пояснений о биолабораториях в Незалежной

Посла США пригласили в Госдуму для дачи пояснений о лабораториях на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

На Пентагоне лежит ответственность за военно-биологическую оккупацию Незалежной.

Американского посла в России Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов встревания иных стран во внутренние дела РФ. Она должна объяснить деятельность биолабораторий США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии.

«В ходе заседания депутаты обсудят вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций на территории РФ», — говорится в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в своем докладе, что ответственность за военно-биологическую оккупацию Незалежной лежит на плечах американского правительства. США вместе с киевским режимом сформировали на территории государства больше 50 лабораторий, в которых проводили засекреченные эксперименты над людьми.

Предположительно, Пентагон мог вдоль границ России собирать и исследовать патогены, которые способны поражать определенные генотипы растений, животных и человека. В том числе Вашингтон мог изучать восприимчивость украинцев к серьезным инфекционным заболеваниям, при этом испытуемые были из разных регионов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому выгодно содержать биолаборатории у границ России.

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