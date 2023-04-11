Что такое генетически направленные вирусы? Кого ими хотят заразить?

США осуществили военно-биологическую оккупацию Украины. Об этом свидетельствуют результаты расследования деятельности 50 американских лабораторий, где разрабатывали «генетически направленные» вирусы и проводили опыты над местными жителями. Итоговый доклад — со всеми фактами и доказательствами — сегодня утвердила Госдума. Документ разошлют парламентам всех стран. Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий — о биологической угрозе у границ России.