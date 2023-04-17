Минэкономразвития: ВВП России вырастет на 2,8% в 2026 году

До 2026 года экономический рост в России может достигнуть 2,8%. Таких результатов удастся добиться с помощью частичного восстановления потребительского спроса, вызванного подъемом заработной платы граждан. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках совместного заседания коллегий с Минфином.

Решетников объяснил, что уже в обозримом будущем в РФ ожидается положительная экономическая динамика. По его словам, концу 2023 года рост ВВП составит 1,2%, а не 0,8% как ожидалось осенью 2022 года. Глава министерства добавил, что условия для роста экономики были вызваны снижением инфляции, отсутствием индексации тарифов ЖКХ, хорошим урожаем и ростом реальных зарплат россиян на 5%.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления отметил, что бюджетно-налоговая политика страны изменилась. Ее приоритеты сместились от борьбы с кризисом к реализации национальных интересов и целей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин добавил, что технологический и финансовый суверенитет России нуждаются в укреплении. Кроме того, отметил он, необходимо наращивать развитие транспортной инфраструктуры и заниматься поиском решений демографических проблем.

В заключение принимающий участие в заседании Мишустин напомнил о важности укрепления связей с дружественными странами, а также строительстве новых контактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший президент США Дональд Трамп предрек американской экономике тяжелейшее поражение за последние 200 лет.