Минэкономразвития: ВВП России вырастет на 2,8% в 2026 году

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

В ведомстве объяснили, какие обстоятельства поспособствуют росту экономики.

Минэкономразвития: ВВП России вырастет на 2,8% в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

До 2026 года экономический рост в России может достигнуть 2,8%. Таких результатов удастся добиться с помощью частичного восстановления потребительского спроса, вызванного подъемом заработной платы граждан. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках совместного заседания коллегий с Минфином.

Решетников объяснил, что уже в обозримом будущем в РФ ожидается положительная экономическая динамика. По его словам, концу 2023 года рост ВВП составит 1,2%, а не 0,8% как ожидалось осенью 2022 года. Глава министерства добавил, что условия для роста экономики были вызваны снижением инфляции, отсутствием индексации тарифов ЖКХ, хорошим урожаем и ростом реальных зарплат россиян на 5%.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления отметил, что бюджетно-налоговая политика страны изменилась. Ее приоритеты сместились от борьбы с кризисом к реализации национальных интересов и целей.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин добавил, что технологический и финансовый суверенитет России нуждаются в укреплении. Кроме того, отметил он, необходимо наращивать развитие транспортной инфраструктуры и заниматься поиском решений демографических проблем.

В заключение принимающий участие в заседании Мишустин напомнил о важности укрепления связей с дружественными странами, а также строительстве новых контактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший президент США Дональд Трамп предрек американской экономике тяжелейшее поражение за последние 200 лет.

+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

16:35
Клуб Соболева и Джикии отстранил тренера Низрюхина из-за смертельного ДТП
16:31
Минэкономразвития: ВВП России вырастет на 2,8% в 2026 году
16:25
Спрос растет: российские дизайнеры продолжают удивлять
16:20
Штурмовые отряды ВС РФ взяли два квартала Артемовска
16:14
«Надо спрашивать»: Песков про сообщения об удалении деклараций чиновников
16:10
В США антироссийские санкции назвали самым грандиозным просчетом Запада

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
«Это чудовищно»: Балуев не может увидеться с живущей в Польше дочерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео