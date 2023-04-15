Трамп предрек экономике США тяжелейшее поражение за последние 200 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Экономика страны разрушится из-за неконтролируемой инфляции, отметил экс-президент США Дональд Трамп.

Трамп предрек экономике США тяжелейшее поражение за последние 200 лет

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Экономику США и доллар неминуемо ожидает тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Такой прогноз сделал бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

«Наша валюта уничтожается и скоро она перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — заявил он.

По мнению политика, всему виной неконтролируемая инфляция и окружение США недружественными союзами. Для Трампа немыслимо, что Россия и Китай, а также Саудовская Аравия и Иран вступают в союз. По словам Трампа, в мире тем самым создаются разрушительные коалиции. При этом он заверил, что не допустит проблем в руководстве США, если станет новым главой государства в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден намерен использовать блогеров в рамках президентской гонки.

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