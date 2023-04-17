Еще горячее: как усложняется обстановка с борьбой за власть в Судане

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Жертвами столкновений армии и спецназа в Судане стали 97 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Есть угроза полного уничтожения инфраструктуры. На снимках со спутников лишь темные пятна там, где раньше были военные объекты.

Все более раскаленная обстановка в Судане. Жертв при столкновении правительственной армии и спецназа уже 97. Число раненых перевалило за 300. И это еще не конец. Власти пытаются не допустить попытки госпереворота. И вот уже по улицам столицы идут танки, а над головами людей проносятся истребители. И где-то во всем этом безумии, как сообщают информационные агентства, застряла гражданка России с ребенком. Всю последнюю информацию собрали «Известия».

Столица Судана в огне. Борьба за власть грозит полным уничтожением инфраструктуры. Черные пятна на спутниковых снимках — важные стратегические объекты. Точнее то, что от них осталось после продолжительных обстрелов.

Правительственные силы, очевидно, теряют контроль. Пожары сразу после бомбежки вспыхнули в международном аэропорту, в штаб-квартире главного командования вооруженных сил, в здании Минобороны и местном госпитале. Число жертв среди гражданских, только лишь по официальным данным, приближается к сотне. В их числе — представители продовольственной миссии ООН. Раненых уже больше 300 человек.

«Мы все были свидетелями последствий гражданской войны во многих регионах Африки и арабского мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать катастрофы. Я призываю к немедленному прекращению огня и перемирию», — заявил бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок.

Столкновения вспыхнули на фоне противостояния между командующим вооруженными силами страны и главой группы сил оперативной поддержки. Два генерала — бывшие союзники, которые совместно организовали военный переворот два года назад.

Прямо сейчас из-за непрекращающихся обстрелов в греческой церкви в Хартуме заблокированы около 15 прихожан. Среди них, по сообщениям агентств, есть россиянка с ребенком. О том, что происходит внутри, стало известно после того, как одна из заложниц сумела выйти на связь с греческим телеканалом.

«Нам очень тяжело, стрельба не прекращается ни на минуту, мы не можем выйти. Пришел представитель греческой общины и умолял нас не выходить, потому что там убивают людей и постоянно стреляют», — рассказала женщина.

Электричества в здании нет, а запасов еды хватит максимум до завтра. Сейчас служители пытаются договориться о том, чтобы эвакуировать из здания хотя бы детей.

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