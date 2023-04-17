Минтранс спрогнозировал рост цен на авиабилеты в России на 30%

Авиабилеты на внутренние рейсы в России могут подорожать на 15-30% в 2023 году. Причиной этому может послужить отсутствие субсидий. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик во время своего выступления на совещании Минэкономразвития.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей», — прокомментировал он.

Чалик также добавил, что возможно снижением количества рейсов. Он объяснил, что на ситуацию на рынке оказывает влияние нефункционирование 11 российских аэропортов, чья работа была приостановлена после начала спецоперации на Украине. По его словам, открытие, как минимум, двух южных аэропортов, в Краснодаре и Геленджике, могло бы существенно изменить возможности полетов для граждан.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов речь Чалика принял с критикой. Он отметил, что Минтранс является профильным министерством, которое должно было самолично подготовить план работы и выработать программу поддержки для смягчения скачка цен на авиаперевозки.

«В итоге сами проспали и теперь констатируют очевидное, что в отрасли ни для кого не секрет», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

В заключение Зотов добавил, что будет добиваться принятия программы поддержки авиаотрасли, чтобы россияне в минимальной мере ощутили на себе рост стоимости перелетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация подвела итоги грузоперевозок российских авиакомпаний за 2022 год.