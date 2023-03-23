Росавиация подвела итоги грузоперевозок российских авиакомпаний за 2022 год

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Общий объем грузовых перевозок российскими транспортными компаниями за минувший год составил почти восемь миллиардов тонн.

Росавиация подвела итоги грузоперевозок российских авиакомпаний за 2022 год

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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В Росавиации подвели итоги грузовых перевозок российских авиакомпаний за 2022 год. Агентство воздушного транспорта опубликовало материалы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Согласно данным ЕМИСС, совокупный объем грузовых авиаперевозок в России за минувший год составил около 599 тысяч тонн. Также был опубликован объем перевозок пассажиров за 2022. За минувший год услугами авиакомпаний воспользовались порядка 95,2 миллиона человек.

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что общий объем грузовых перевозок транспортными компаниями в 2022 году составил 7,95 миллиарда тонн.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров.

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