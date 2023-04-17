Отечественные авторы песен на заднем плане. Проблемой музыкальной индустрии поделилась Юлианна Караулова на премьере альбома «Конечно, да!» ее подруги Натальи Подольской.

По словам знаменитости, есть много случаев, когда артист покупает песню с полным отчуждением авторских прав, и может дальше делать с композицией все, что его душа пожелает.

«Ты можешь вписать в авторы себя, и никто никогда не узнает, что на самом деле автор не ты», — рассказывает Караулова.

Сама певица призналась, что никогда не прибегала к подобному поведению, и наоборот, старается поддержать авторов своих песен. Тем не менее не со всеми ей удается дружить.

«Есть такие авторы, с которыми я знакома заочно. Есть авторы, с которыми я не знакома. С кем-то мы общаемся, дружим, поддерживаю, как могу. Это такой процесс, зависящий, в том числе от того, какой сам автор и какой сам артист. Насколько человек коммуникабельный, насколько ему в принципе интересно общаться или неинтересно», — делится Караулова.

С помощью музыкального конкурса Игоря Матвиенко «Автора!», направленного на поддержку авторов композиций, артистка нашла песню «Сильная», где ее лирическая героиня делится своими переживаниями по поводу разбитого сердца.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлианна Караулова поддерживала Подольскую из-за Преснякова.