«Выпила вино»: Караулова рассказала, как Подольская страдала из-за Преснякова

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 62

Юлианна Караулова поддерживала Подольскую в переживаниях из-за Преснякова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В канун Рождества певица попросила приехать подругу поддержать, но вечер пошел не по плану.

Артистки Юлиана Караулова и Наталья Подольская познакомились еще на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. Их дружба не развивалась стремительно, сначала девушки холодно относились друг к другу. Однако уже под конец проекта стали настоящими подружками. Близкое общение продолжилось и после окончания телевизионного шоу.

Недавно Караулова посетила премьеру альбома Подольской под названием «Конечно, да!», где рассказала историю из юности, как она приехала праздновать Рождество к подруге, и чем это закончилось.

Караулова болела, поэтому принимала антибиотики, а Подольская очень страдала из-за личной драмы, которая, кстати говоря, была связана с Владимиром Пресняковым-младшим. Она позвонила подруге и попросила ее приехать, чтобы получить поддержку. Родители отпустили 17-летнюю Караулову. Она приехала в съемную квартиру Подольской, в которой девушка жила в ужасных условиях, по словам Юлианы.

«У нее было вино. Она мне говорит: „Вино будешь?“. Я говорю, что пью антибиотики, да и вообще не очень пью. Она такая: „Ну я тогда буду“. В общем Наташа выпила вино и уснула в 11 вечера», — рассказала Караулова корреспонденту 5-tv.ru.

У Натальи была собака, которую они недавно завели с ее сестрой-близняшкой. Караулова легла переписываться с друзьями и поздравлять их с Рождеством, а пес лег рядом с ее лицом и начал зловонно дышать на певицу. Артистка вспоминает, что эта ситуация ее страшно разозлила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская призналась в давних грехах.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:14
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
15:58
«Выпила вино»: Караулова рассказала, как Подольская страдала из-за Преснякова
15:41
Неудобное положение: зачем и кто все же слил секретные документы США по Украине
15:18
Войска РФ уничтожили три ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
14:40
«Укусил местный мужик»: Самбурская пожаловалась на токсичную рану
14:21
Постельные клопы заживо съели американца в тюрьме

Сейчас читают

«Я звезда-звездище»: Киркоров признался, что однажды отдраил весь храм
«Такой хруст»: Волков получил травму во время спектакля в Михайловском театре
Зона полного контакта: российские войска добивают ВСУ в Артемовске
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео