«Выпила вино»: Караулова рассказала, как Подольская страдала из-за Преснякова

В канун Рождества певица попросила приехать подругу поддержать, но вечер пошел не по плану.

Артистки Юлиана Караулова и Наталья Подольская познакомились еще на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. Их дружба не развивалась стремительно, сначала девушки холодно относились друг к другу. Однако уже под конец проекта стали настоящими подружками. Близкое общение продолжилось и после окончания телевизионного шоу.

Недавно Караулова посетила премьеру альбома Подольской под названием «Конечно, да!», где рассказала историю из юности, как она приехала праздновать Рождество к подруге, и чем это закончилось.

Караулова болела, поэтому принимала антибиотики, а Подольская очень страдала из-за личной драмы, которая, кстати говоря, была связана с Владимиром Пресняковым-младшим. Она позвонила подруге и попросила ее приехать, чтобы получить поддержку. Родители отпустили 17-летнюю Караулову. Она приехала в съемную квартиру Подольской, в которой девушка жила в ужасных условиях, по словам Юлианы.

«У нее было вино. Она мне говорит: „Вино будешь?“. Я говорю, что пью антибиотики, да и вообще не очень пью. Она такая: „Ну я тогда буду“. В общем Наташа выпила вино и уснула в 11 вечера», — рассказала Караулова корреспонденту 5-tv.ru.

У Натальи была собака, которую они недавно завели с ее сестрой-близняшкой. Караулова легла переписываться с друзьями и поздравлять их с Рождеством, а пес лег рядом с ее лицом и начал зловонно дышать на певицу. Артистка вспоминает, что эта ситуация ее страшно разозлила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская призналась в давних грехах.