В Судане совершено нападение на посла Евросоюза

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Боевые действия в Судане развернулись между армией и спецназом, которые должны были быть гарантом безопасности в стране.

В Судане совершено нападение на посла Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com / Zack Baddorf

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Посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат добавил, что подобное нападение является грубым нарушением Венской конвенции.

«Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», — добавил Боррель.

В Судане после короткого затишья возобновились активные боестолкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом. Счет убитым и раненым с обеих сторон идет на сотни. Участники конфликта используют танки, артиллерию и авиацию. Причиной конфликта стал указ о расформировании спецназа, подписанный главой временного военного правительства. Армия Судана и спецназ должны были стать гарантами мира в двухлетний переходный период — от правления генералов к гражданской администрации. Но командование обоих силовых блоков не смогло договориться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Судане погибли трое сотрудников ООН.

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