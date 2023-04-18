Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 апреля?

Во вторник энергии будут подталкивать к активным действиям и сопротивляться им будет почти невозможно. Не сдерживайте себя, разрешите энергиям впустить в вашу жизнь что-нибудь новенькое.

Совет дня: обязательно сделайте во вторник что-то, что может улучшить вашу жизнь в будущем. Например, начните новый курс обучения или договоритесь о долгосрочном партнерстве. Все, что вы будут делать во вторник, может в будущем многократно увеличиться.

Предостережение дня: не стоит во вторник брать кредит и взваливать на себя трудновыполнимые обязательства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.