Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 13

В этот день лучше отказаться от того, чтобы взваливать на себя какие-либо обязательства финансового характера.

Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 апреля?

Во вторник энергии будут подталкивать к активным действиям и сопротивляться им будет почти невозможно. Не сдерживайте себя, разрешите энергиям впустить в вашу жизнь что-нибудь новенькое.

Совет дня: обязательно сделайте во вторник что-то, что может улучшить вашу жизнь в будущем. Например, начните новый курс обучения или договоритесь о долгосрочном партнерстве. Все, что вы будут делать во вторник, может в будущем многократно увеличиться.

Предостережение дня: не стоит во вторник брать кредит и взваливать на себя трудновыполнимые обязательства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
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Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

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