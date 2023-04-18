В Коми практически дотла сгорел фанерный завод

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 47

По предварительным данным, пострадавших в результате крупного пожара нет.

Фото, видео: Telegram / МЧС по Республике Коми; 5-tv.ru

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Крупный пожар продолжают тушить в республике Коми. Там почти дотла сгорел фанерный завод. Огонь вспыхнул на крыше и мгновенно распространился по всему зданию. А затем перекинулся на соседние строения.

Кроме главного корпуса, горят несколько цехов, помещения заволокло едким дымом. Спасатели эвакуировали 50 человек. На локализацию пожара ушло несколько часов и удалось это сделать только глубокой ночью. Полностью справиться с огнем получилось только утром.

К ликвидации пожара были привлечены подразделения Усть-Вымского пожарно-спасательного гарнизона — 32 человека и 12 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара на фермерском рынке в Химках.

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