В Коми практически дотла сгорел фанерный завод

Крупный пожар продолжают тушить в республике Коми. Там почти дотла сгорел фанерный завод. Огонь вспыхнул на крыше и мгновенно распространился по всему зданию. А затем перекинулся на соседние строения.

Кроме главного корпуса, горят несколько цехов, помещения заволокло едким дымом. Спасатели эвакуировали 50 человек. На локализацию пожара ушло несколько часов и удалось это сделать только глубокой ночью. Полностью справиться с огнем получилось только утром.

К ликвидации пожара были привлечены подразделения Усть-Вымского пожарно-спасательного гарнизона — 32 человека и 12 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара на фермерском рынке в Химках.