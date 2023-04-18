Из Москвы стартовала «Большая Арктическая экспедиция»

Московских школьников отправили в Арктику — прямо в аэропорту Шереметьево стартовала «Большая Арктическая экспедиция» (БАЭ)!

Подростков разделили на две группы: первая — спортивная, ей предстоит пройти 145 километров до самой Северной точки Евразии. Вторая — научная, она проведет несколько экспериментов с нашими полярниками. Частью экспедиции стал и корреспондент «Известий» Никита Шалимов.

Точка старта — аэропорт Шереметьево. Напряженные лица, последний инструктаж. Огромные баулы в последний раз можно дотащить с комфортом.

Школьники признаются, что немного страшно — вдруг подведет техника или они сами окажутся не готовы к суровой Арктике. Хотя тренировались долго и отработали почти каждую возможную ситуацию. Маршрут расписан поминутно: первый перелет Москва–Красноярск. Затем в Хатангу. Далее экспедиция разделится: спортивная группа отправится на Мыс Щербинина и пройдет 145 километров до самой Северной точки Евразии. Научный отряд пойдет к Северному Ледовитому океану на Мыс Челюскин.

«Их задача — отработать на самом севере нашей замечательной страны на полуострове Таймыр. Один отряд — лыжный — он должен дойти по берегу Лаптевому морю до Мыса Челюскина. Второй отряд — научный — должен на мысе Челюскина вместе с нашими полярниками, вместе с нашими учеными провести ряд научных экспериментов», — отметил российский полярный путешественник Матвей Шпаро.

Все это приключение организовал Московский образовательный проект «Большая Арктическая экспедиция» для московских школьников. Теперь им придется преодолеть себя — например, впервые в жизни подняться на борт вертолета. Хатанга — это ворота Арктики, дальше самолетам просто негде приземляться. Первое испытание — полет на настоящем транспорте полярников — вертолете Ми-8.

Первые сложности сразу после посадки. На разгрузку всего пять минут — пилот не рискнул останавливать винты, чтобы они не обледенели. Спортивный отряд сразу подхватывает снаряжение и отправляется в путь.

А вот молодые ученые останутся на метеостанции имени Федорова. Каждый их проект был заранее отобран организаторами, и школьникам предстоят совсем недетские исследования в разных областях: экологии, геодезии.

«Я буду заниматься загрязнением снега, как индикатора загрязнения окружающей среды в химическом и биологическом аспектах», — поделился Виталий Карев.

Школьники будут изучать даже психологию на примере отряда в суровых арктических условиях.

«У меня будет три измерения. Первое — психологическое: тестирование самочувствия, активности, настроения. Второе — медикофизиологическое: пульс давление, пульсоксиметрия. Я буду изучать изменение детальности кратковременной зрительной памяти в экстремальных условиях», — рассказала Елизавета Стрельцова.

Впрочем, разместятся старшеклассники с комфортом — насколько это возможно в Арктике. На метеостанции есть даже спортзал, да и готовить можно в тепле.

Школьникам придется столкнуться с погодой, которая может меняться каждый час — от яркого солнца до суровой метели. Ни у одной из групп нет права останавливаться — спортсмены должны пройти весь маршрут, а ученые — завершить все эксперименты чуть больше, чем за неделю. Но это даст им главное — понимание, хотят ли они связать свою жизнь с Арктикой. И стоят ли бытовые трудности возможности каждый день смотреть на эту красоту своими глазами.

«За моей спиной самая северная материковая точка Евразии — мыс Челюскин. Здесь встречаются два моря: Карское и Лаптевых — и именно здесь на финишной прямой через девять дней встретятся два отряда „Большой Арктической экспедиции“», — заключает корреспондент.