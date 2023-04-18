Как выглядит новорожденный сын звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита

Знаменитый отец около трех месяцев держал поклонников в неведении, но в честь знаменательного события приоткрыл завесу тайны.

Турецкий актер Бурак Озчивит в первый раз опубликовал фото подросшего наследника. Жена артиста Фахрийе Эвджен родила в январе этого года в одной из клиник США. Родители дали малышу чудесное имя — Керем. Также у пары есть старший сын Каран, на днях ему исполнилось четыре года.

Именно в честь дня рождения первенца знаменитые родители решились показать второго ребенка. Актер опубликовал фото с праздника, где счастливая семья позирует на камеру.

Сам виновник торжества расположен посередине и внимательно смотрит в объектив, глава семейства тепло улыбается и придерживает старшего наследника за руку. Мама детей стоит справа с широкой улыбкой, она держит маленького Керема на ручках. Лицо малыша прикрыто, вероятно, пара пока не решается полностью показать сына публике.

Бурак Озчивит сфотографировался с женой Фахрийе Эвджен и сыновьями Караном и Керемом. Фото: Instagram* / burakozcivit

Поклонники не остались в стороне и оставили счастливому Карану много поздравлений в комментариях. Особенно фанаты восхитились тортом именинника. Это яркий и детализированный десерт в стиле одного из известных супер-героев. Вероятно, четырехлетний мальчик является фанатом этого персонажа и родители преподнесли ему сюрприз.

Несмотря на счастье и благополучие, которые излучает этот снимок, в семье Озчивита не все так идеально. Например, во время беременности у Эвджен были проблемы с мужем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.