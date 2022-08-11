Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы

|
Никита Кротов
Никита Кротов 288

Турецкий актер, на встрече с которым в Москве произошла давка, накричал на супругу. После этого она убежала из дома.

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы

Фото: Instagram* / burakozcivit

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Крупный скандал произошел в семье турецкого актера Бурака Озчивита, известного в России по сериалу «Великолепный век». Информация о произошедшем появилась в турецких изданиях, пишет StarHit.ru.

Артист разрушался с женой Фахрие Эвджен, которая находится на втором месяце беременности. Сообщается, что перед этим у Эвджен произошла ссора с мамой Озчивита.

Один из очевидцев конфликта заявил, что разозленный брюнет просил любимых женщин прекратить выяснять отношения, после чего крикнул жене: «Хватит, Фахрие!».

После случившегося Фахрие Эвджен выбежала из дома. Спустя некоторое время до Бурака Озчивита дошли слухи, что общественность в курсе разлада в его семье. Чтобы опровергнуть их, он выложил в сеть фотографию с женой.

«Больше никакого негатива! Просто оставьте нас в покое. Всем любви», — гласил пост.

Это не первый раз, когда турецкая пресса пишет о проблемах в личной жизни звезды «Великолепного века. Принято считать, что Фахрие Эвджен вышла замуж за «первого красавца» страны, и некоторые не могут дождаться, когда он снова станет свободен. К слову, любимой актер подарил дом, а еще джип за 26 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бурак Озчивит стал виновником давки на ужине в Москве. На встречу с артистом в столице России собралось слишком много почитателей его таланта. Среди поклонниц также оказались Ольга Бузова и Наталья Рудова.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.45
0.07 61.70
0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

Последние новости

8:44
Мощный пожар вспыхнул на складе завода по переработке электроники в США
8:31
Генплан! В Петербурге появятся новые разводные мосты, 17 станций метро и аэропорт
8:20
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы
8:05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа
7:53
Во Франции эвакуировали тысячи человек из-за мощных лесных пожаров
7:41
Леонид Ярмольник назвал точную дату возвращения в Россию

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год