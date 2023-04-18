В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Франции по Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 91

Песков: Россия не получала от Франции мирный план по Украине

Фото, видео: Reuters / POOL 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Полосы западных СМИ твердят, что Эммануэль Макрон собирается работать с КНР над планом по российско-украинским переговорам.

В Кремле прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что глава Франции Эммануэль Макрон планирует направить Китаю план урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«До сих пор эти элементы не проявили себя. Нам неизвестно о существовании какого-то французского плана. И, соответственно, ничего от французской стороны мы и не получали», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос «Известий».

Издание Bloomberg прежде сообщило, что Франция готовится предложить Китаю план, который посадит Москву и Киев за стол переговоров. Уточнялось, что якобы Макрон надеется на разрешение конфликта уже летом.

Ранее 5-tv.ru писал, почему призыв Франции к сдерживанию по вопросу Украины неравен призыву КНР.

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