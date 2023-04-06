«Разная начинка»: почему призыв Франции к сдерживанию по вопросу Украины неравен призыву КНР

Франция поддерживает антироссийские санкции и помогает киевскому режиму поставками. О чем французская сторона могла договориться с Китаем? Неужели прислушалась к позиции Поднебесной?

Председатель КНР СИ Цзиньпин сделал заявление, что Китай совместно с Францией готов призвать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе. Политолог Иван Мезюхо объяснил, как во французской политике могут уживаться активная поддержка Украины и желание работать на благо мировой безопасности.

Эксперт объяснил, что призыв Пекина основан на позиции соблюдения международного права и непринятии санкционных мер. Франция же призывает к сдержанности исходя из «права сильного» — то есть, «права Запада».

«Призывы Франции и Китая — это два несколько разных призыва. Под формулировкам этих государств предполагается разная начинка. Китай не приемлет санкции. Франция выступает за санкции и дальнейшее давление на РФ. Китай призывает к „ооноцентричному миру“ и решать все вопросы на площадке ООН. Франция, как часть Запада, вообще наплевала на Организацию Объединенных Наций», — прокомментировал Мезюхо.

Политолог заключил, что позиции Пекина и Парижа по украинскому кризису являются чуть ли не противоположными, поэтому под одной формулировкой две страны могут понимать два абсолютно разных содержания.

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