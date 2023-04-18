В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании и Канады

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 73

Поводом для срочной аудиенции стало не соответсвующее дипломатическому статусу поведение.

В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании и Канады

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В МИД РФ вызваны послы США, Великобритании и Канады. Сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», — приводит ТАСС позицию Смоленской площади.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления послов вышеуказанных государств прямым вмешательством во внутренние дела России. Те публично выступили против приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. В частности, британский посол Дебора Броннерт потребовала отменить решение российского суда и заверила в поддержке дипмиссей Кара-Мурзы. Ее американская коллега Линн Трейси и канадская Элисон Ленлер назвали приговор «попыткой заглушить несогласных».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы за госизмену, а также управление нежелетельной в РФ организацией и дискредитацию ВС РФ.

* — признан иноагентом в РФ.

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