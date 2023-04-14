Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках вступил в силу

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 292

Оповещать о призыве теперь можно с помощью сервиса «Госуслуги».

Закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках вступил в силу

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу сегодня, 14 апреля.

Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве двумя способами: как с помощью письменных, так и электронных повесток. Электронные будут рассылаться через «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе.

Врученной повестка будет считаться через неделю после ее размещения в реестре повесток. Создателем реестра выступает Минцифры, оператором — Минобороны. Формировать его должны военкоматы.

Депутаты Госдумы приняли закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках 11 апреля. На следующий день законодательную инициативу одобрил Совфед.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, выступивший соавтором поправок, объяснил их необходимость тем, что единый реестр позволит сделать систему воинского учета прозрачной, а сведения военкоматов — актуальными. Кроме того, закон обеспечит справедливость и равенство прав граждан.

В Кремле отмечали, что модернизация системы воинского учета не связана с повторной волной мобилизации. В правительстве намерены лишь сделать систему более «понятной, быстрой и информативной».

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с подробностями о положениях закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

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