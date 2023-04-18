Символический подарок: в чем особенность переданной Путиным бойцам СВО иконы

Оригинал произведения принадлежал министру обороны Петру Ванновскому, а получил он ее из рук самого императора Александра III.

Подарки, которые преподнес российский президент Владимир Путин участникам спецоперации, — знаковые и особо ценные. Речь идет о двух копиях иконы «Спас нерукотворный», которые получили бойцы Херсонской области и Луганской народной республики, а сам оригинал отправится в храм Вооруженных Сил России.

Икона не просто творит чудеса, у нее еще и одна из самых необыкновенных историй происхождения. А один из прежних обладателей святыни — министр обороны царской России Петр Ванновский, которого президент страны считает одним из самых успешных государственных деятелей в своем деле.

«Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших Вооруженных Сил. И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», — подчеркнул в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Для православных «Спас Нерукотворный» — это, безусловно, символ веры и чуда. Ведь именно этот образ, по преданию, появился не благодаря иконописцам, а отпечатался на плате, которым Спаситель вытер свой лик. Подданные отнесли его страдающему проказой Авгарю, царю Эдессы, и он мгновенно получил исцеление, прикоснувшись к плату. А потом и принял христианство, когда Иисус отправил к нему апостола Фадея.

Во времена крещенной Руси «Спас» изображался на знаменах русского воинства, его же лик помещали над вратами крепостей. С образом Христа военные связывали надежды на помощь и защиту от врагов. Так, войска Дмитрия Донского бились на поле Куликовом под княжеским стягом с изображением Святого Лика. Такой же стяг был и у Ивана Грозного, когда он брал в 1552 году Казань.

«Спас» стал любимой иконой Петра I, который брал ее в военные походы, а еще молился перед основанием Санкт-Петербурга и Полтавской битвой.

Считается, что этой иконе обязан жизнью Александр III во время крушения на железной дороге. И, вероятно, не без промысла Божьего так успешно сложилась карьера работавшего при нем Петра Ванновского, который потом получит в подарок святой образ из рук государя.

Сначала Ванновский отметился во время русско-турецкой войны с 1877 по 1878 год. Там он руководил Рущукским отрядом и был по итогам награжден орденом Святого Георгия третьей степени за храбрость и распорядительность. И, наконец, 1891-м берет бразды правления в военном деле в качестве министра и на этом поприще показывает новые успехи. С легкой руки Ванновского начинается реформа армии: совершенствуется мобилизационная готовность войск, усиливается регулярная кавалерия, ведется строительство новых и реконструкция старых военных крепостей.

Под его руководством на вооружение армии принимается трехлинейная винтовка образца 1891 года и полностью совершается переход на использование бездымного пороха.

Особое внимание чиновник уделяет вопросу материального обеспечения военных — от питания и бытовых условий до увеличения жалования. При министре возводятся благоустроенные казармы, проводятся водопроводы, обновляется форма, солдат, наконец, начинают кормить свежим хлебом, а не сухарями.

Также преобразования Преобразования затронули и подготовку офицеров: военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса, сокращен курс общественных наук и введены должности офицеров-воспитателей.

Решительность, стремление к порядку и преданность в Ванновском очень ценил Александр III. Несмотря на всю боевую готовность армии, над преобразованием которой 17 лет работал военный министр, ни в одну войну при императоре, Россия, к счастью, не вступила. За это в историю он вошел еще и как царь-Миротворец.

Список с этой иконы спас жизнь Александру III во время крушения на железной дороге

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