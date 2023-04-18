«Речь идет про миллиарды»: Юлия Пересильд нуждается в огромной сумме

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 165

Юлия Пересильд заявила, что ей нужен миллиард рублей

«Речь идет про миллиарды»: Юлия Пересильд нуждается в огромной сумме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Знаменитость надеялась на фидбек после съемок в космосе, однако заработанных ресурсов оказалось недостаточно для осуществления ее главной мечты.

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, ставшая первой актрисой в космосе, сообщила, что не смогла посредством экспедиции достигнуть своей главной цели. В интервью «Известиям» она опровергла слухи о покровительстве состоятельными бизнесменами и рассказала, что нуждается в деньгах.

Актриса уже много лет занимается благотворительностью и речь, конечно же, идет о фонде «Галчонок». По ее словам, один богатый меценат однажды посмеялся над ней, когда та попросила помощи.

«Самое главное, к чему я всегда стремилась, чтобы дети с ДЦП поверили в то, что невозможное возможно. Отчасти этому посвящен мой полет. И это не красивые слова. Понимаете, мне хотелось обратить внимание людей на таких ребят. Я учредитель благотворительного фонда «Галчонок», — рассказала Пересильд.

Побывавшая в космосе знаменитость надеялась, что после полета ситуация изменится, и люди сами потянутся к ней и больным детям с помощью, однако план не сработал.

«Уже десять лет я мечтаю построить большой реабилитационный центр, в котором делают операции, где есть все для детей с ДЦП. И, вернувшись на Землю, я наивно думала, что эти ресурсы сразу ко мне придут. Честно», — призналась актриса.

По словам Юлии, лето прошлого года выдалось тяжелым, и она всеми силами пыталась сохранить фонд и его сотрудников. Пыталась дозвониться состоятельным людям, но они отказывали в материальной помощи. Пересильд отмечает, что ее мечта стоит дорого, и, к сожалению, даже миллиона было бы на нее мало.

«Но, если речь идет про миллиарды я, конечно же, сразу начала бы строить наш реабилитационный центр», — добавила она.

Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров покинули Землю 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19». После продолжительной подготовки и тренировок они приступили к съемкам фильма «Вызов», часть сцен которого была снята на борту космического корабля. Полет длился 12 дней, после чего «киноэкипаж» проходил курс реабилитации и снова привыкал к земным условиям.

Ранее 5-tv.ru писал, Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником, с которым тесно общалась на съемочной площадке «Вызова». На премьере фильма они появились вместе.

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