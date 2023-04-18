Вредная привычка: почему Анна Семенович стремится к одиночеству

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25

Психотерапевт Шляпужникова: перед штампом в паспорте необходимо пожить вместе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

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Специфическая особенность знаменитости может повлиять на ее идеальные отношения после появления штампа в паспорте.

Актриса и певица Анна Семенович недавно заявила о любви к одиночеству, когда поклонники замучили ее вопросами о совместной жизни с новым избранником. В Сети ходят слухи о скорой женитьбе экс-солистки «Блестящих», ведь у пары все прекрасно — он красиво ухаживает и всячески радует блондинку, которая без ума от новоиспеченного принца.

Правда, жить вместе избранники пока не решаются, однако намеки на свадьбу уже были. Но можно ли вступать в брак, если возлюбленные ни дня не прожили вместе? На этот вопрос ответила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Рекомендую, чтобы пара пожила вместе, для того чтобы понять, есть ли у них бытовые сложности между друг другом, могут ли они договариваться в бытовых вопросах и не только. И конечно, смогут ли они вести совместное хозяйство. Если у них это получается, то логичным завершением является регистрация брака», — объяснила эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Психотерапевт напомнила, что предположительно Семенович нечасто съезжалась с мужчинами. В связи с этим звезда не умеет идти на компромиссы и не имеет опыта ведения быта со своим избранником. Вероятно, у певицы сформировалась привычка жить в одиночку, поэтому ей комфортнее оставаться наедине с собой. Чтобы избежать проблем, специалист рекомендовала пожить вместе с будущим мужем до свадьбы.

«При совместном проживании, как правило, выявляются все негативные черты, которые изначально человек не видел. То есть люди более реалистично смотрят друг на друга», — рассказала психотерапевт.

При этом эксперт подтвердила, что пары, которые пожили вместе перед свадьбой, зачастую оказываются крепче тех, кто начал совместную жизнь после появления штампа в паспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович серьезно заболела после отпуска в Турции.

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